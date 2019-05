Wyniki Amrestu. KFC, Pizza Hut i Starbucks w Polsce dają coraz większe zyski

Równowartość 27 tys. kubełków z kurczakami KFC dziennie - tyle średnio wydawali polscy klienci w restauracjach AmRestu, czyli: KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Ta firma jeszcze niedawno miała siedzibę w Polsce, we Wrocławiu, a obecnie operuje z Hiszpanii. Prowadzi 2 138 restauracji w 26 krajach. To o aż 476 punktów więcej niż rok temu. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku ich liczba wzrosła o dziesięć.

Od stycznia do marca firma zarobiła 3,7 mln euro zysku netto w porównaniu do 5,1 mln euro rok temu. Przychody wzrosły do 445 mln euro (z czego 105 mln eur w Polsce) z 347 mln euro rok wcześniej. Poza Niemcami biznes idzie dobrze.

Gros zysków przynoszą polskie restauracje. KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger King ulokowane w naszym kraju zwiększyły w pierwszym kwartale przychody o 10 proc. rok do roku do 105 mln euro, dając 19,4 mln euro skorygowanego zysku EBITDA (o 16 proc. więcej rok do roku). To jedna czwarta zysków Amrestu z całego świata.