Wyniki Nvidii powyżej prognoz, ale akcje tanieją na potęgę. Co się dzieje?

Ekspert zauważa, że "wyniki finansowe nVidii ponownie przekroczyły nawet najbardziej optymistyczne prognozy". Mimo to, reakcja rynku była zaskakująca. "Cena akcji w handlu pozasesyjnym spadła nawet o 8 proc. po otwarciu notowań na niemieckim rynku, spadek zmniejszył się do 4 proc." - informuje Dróżdż. Analityk sugeruje, że może to być potwierdzeniem giełdowego powiedzenia: "kupuj plotki, sprzedawaj fakty".