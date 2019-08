Wyprzedaż na rynkach, WIG20 w opłakanym stanie

Niestety na linii USA - Chiny stało się to, co wszyscy prognozowali. Teoretyczny rozejm w wojnie handlowej nie trwał długo. Po tym, jak w zeszłym tygodniu Donald Trump zagroził nałożeniem 10% ceł na kolejną grupę towarów importowanych do USA, wartych 300 miliardów USD, chińskie władze monetarne przestały bronić juana. Na parze USD/CNY przebity został poziom 7,00, który ostatni raz widziany był w 2010 r. Warto przypomnieć, że na początku II kw. ubiegłego roku juan był o 10% mocniejszy w stosunku do dolara. Prezydentowi USA pozostały tweety o manipulacji walutowej chińskich decydentów. Rynek zastanawia się, jak wysoko kurs USD/CNY może zajść. Dewaluacja juana o 10% oznaczałaby, że efekt 10% ceł zostałby zniwelowany. Podsumowując, rozpętana przez Donalda Trumpa wojna handlowa, która już okazała się mieć bardziej negatywny wpływ na światową gospodarkę niż pierwotnie uważano, przyspiesza. Efekt może być opłakany.