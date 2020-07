X-Trade Brokers miał wstępnie 293,49 mln zł zysku netto w I półroczu 2020 r.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2020 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 52 434 nowych klientów wobec 16 089 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 23 688 do 52 084, tj. o 119,9% r/r. Intencją zarządu na 2020 r. i lata kolejne jest dalszy przyrost bazy klienckiej" - czytamy dalej.