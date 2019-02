XTPL zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę

"Debiut na GPW to kolejny etap w rozwoju naszej firmy. Budujemy spółkę z globalnymi ambicjami. Efektywna kosztowo, prosta, a przez to szybko skalowalna technologia XTPL może całkowicie zmienić sposób, w jaki działają pewne branże. Dzięki naszym rozwiązaniom zalety druku można będzie wykorzystać w produkcji zaawansowanej elektroniki. Mam tu na myśli w pierwszej kolejności m.in. rynek wyświetlaczy, półprzewodników czy stosunkowo nowy, ale bardzo szybko rosnący rynek smart glass. Komercjalizacja nanodruku przyczyni się do obniżenia bariery dostępu do zaawansowanych technologicznie urządzeń. Staną się one efektywniejsze i tańsze zarazem. A to pociągnie za sobą szereg - mam nadzieję, że jak najbardziej pozytywnych - zmian, nie tylko w zakresie technologii, ale także zmian społecznych i ekonomicznych" - powiedział prezes i współtwórca XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.