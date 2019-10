ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

Techniczny dwutlenek węgla powstaje dzięki zagospodarowywaniu nadwyżek pochodzących z przerobu gazu ziemnego. Przemysł spożywczy wykorzystuje go przede wszystkim w napojach. Znajduje on również zastosowanie w procesie mrożenia oraz w nowoczesnej technologii pakowania żywności metodą MAP. Natomiast uzyskiwany z dwutlenku węgla tzw. suchy lód (nazwa handlowa - Coolant) służy m.in. do transportu szybko psujących się artykułów spożywczych. Ponadto jest stosowany w spawalnictwie, ochronie przeciwpożarowej, przy uprawach szklarniowych, jak również w technologiach pakowania w atmosferze ochronnej, w procesie fumigacji, do ekologicznego oczyszczania ścieków oraz do szeregu innych procesów, gdzie niska temperatura oraz gaz wypierający tlen z powierza, mogą mieć zastosowanie, poinformowano.