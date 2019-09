ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 18 mln w II kw.

"Sytuacja w obszarze bankowości internetowej w II kwartale nie odbiega znacząco od tendencji obserwowanych do tej pory. W dalszym ciągu mamy do czynienia z organicznym wzrostem i postępującym nasyceniem rynku wśród klientów indywidualnych w skali podobnej, jak dotychczas. Trudno jeszcze oceniać, jaki wpływ na ten obszar będzie miała obowiązująca od 14 września dyrektywa PSD2, dane z raportu NetB@nk obejmują okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku, więc odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej za 3 miesiące. Silne uwierzytelnianie wymagające od klientów dodatkowego zaangażowania przy logowaniu może w niektórych przypadkach stanowić barierę dla korzystania z wielu rachunków lub wpłynąć na częstotliwość wchodzenia do serwisów internetowych banków, jednak nie spodziewamy się znaczącego odpływu klientów bankowości internetowej w dłuższej perspektywie" - powiedział wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński, cytowany w komunikacie.