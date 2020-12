ZBP spodziewa się dużego zainteresowania nowymi moratoriami dla przedsiębiorców

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek będzie należało złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r. (dotychczas do 30 września 2020 r.).

"17 grudnia banki podjęły decyzję odnośnie wznowienia moratorium ustawowego pod egidą ZBP, przy czym na trochę innych warunkach niż te, które obowiązywały wcześniej. To moratorium będzie ograniczone do części grupy kredytobiorców tych najbardziej dotkniętych przez COVID-19, w szczególności tzw. branż zagrożonych. Będzie dostępne dla mikro, małych, dużych i tych, którzy są jednocześnie uprawnieni do świadczeń w ramach tarczy finansowej PFR 2.0, czyli mowa o 38 branżach zagrożonych, w szczególności są to wszystkie branże związane ze sprzedażą detaliczną, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, różnymi formami działalności artystycznej, kulturalnej. Oprócz tych 38 branż uprawnionych do korzystania z tarczy PFR 2.0, będzie jeden wyjątek dotyczący galerii handlowych" - powiedział Białek.