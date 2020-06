ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

Na podstawie dokumentacji transakcyjnej Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty w wysokości 500 000 000 zł (inwestycja Lotos) poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300 000 000 zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (b) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w kwocie 200 000 000 zł. Ponadto, Hyundai zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty w wysokości 73 000 000 USD (inwestycja Hyundai) poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins, a KIND zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 57 000 000 USD (inwestycja KIND, a łącznie z inwestycją Lotos i inwestycją Hyundai inwestycja współsponsorów) poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5 000 000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins oraz objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (ii) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w wysokości 52 000 000 USD, wskazano również.

Pierwotni sponsorzy do dnia sporządzenia niniejszego raportu wnieśli do Polyolefins kwotę 523 760 114,55 zł w formie kapitału na pokrycie obejmowanych akcji Polyolefins, w tym ZCh Police wniosły kwotę 304 110 784,55 zł, a jednostka dominująca wniosła kwotę 219 649 330 zł. Na podstawie dokumentacji transakcyjnej pierwotni sponsorzy zobowiązali się dodatkowo do: (i) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 278 545 884,65 zł (zobowiązanie ZCh Police); (ii) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 297 046 245,7 zł (zobowiązanie jednostki dominującej); oraz (ii) udzielenia pożyczek w łącznej kwocie 732 901 520 zł, w tym ZCh Police 388 437 782 zł oraz jednostka dominująca 344 463 738 zł (inwestycja pierwotnych sponsorów).