ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

"Wyniki finansowe grupy kapitałowej w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z otoczeniem rynkowym jednostki dominującej. W I półroczu 2020 roku emitent osiągnął skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 99 135 tys. zł. oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 29 350 tys. zł. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,7%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (5,3%), co skutkowało wypracowaniem zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 167 716 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników w I półroczu 2020 roku niż za 6 miesięcy 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych)" - czytamy w raporcie.