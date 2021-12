Złoty słabnie, a giełda na minusie. Inwestorzy odliczają godziny do decyzji RPP

Wszyscy eksperci spodziewają się po Radzie Polityki Pieniężnej podwyżki stóp procentowych. I to dość wyraźnej. Prezes NBP Adam Glapiński nie kryje jednak, że chce zaskakiwać rynek. Czy i tym razem mu się to uda? Inwestorzy wykazują lekką nerwowość, co widać głównie na kursach walut. Złoty lekko słabnie.