0 proc. PIT to za mało. Teresa Czerwińska chce walczyć ze śmieciówkami, ale nie ma czym

- Umowa o pracę daje godność. Młodzi nie myślą o emeryturze, a chcemy ich do tego motywować - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska. Przekonywała tak podczas prezentacji szczegółów programu 0 proc. PIT dla młodych do 26 roku życia. - To jest walka z umowami śmieciowymi, choć brzmi to nieco pompatycznie - dodawała.