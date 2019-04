Zmiany w PIT Teresy Czerwińskiej. Ekonomista: kierunek dobry, skutki mizerne

W poniedziałek minister finansów przedstawiła założenia do projektu PIT dla młodych, który jest częścią tzw. Piątki Kaczyńskiego. Zerowy podatek zapłacą osoby do 26. roku życia pod warunkiem pracy na etacie.

Kolejna duża nowość to trzeci próg podatkowy. Będzie on dotyczył podatników zarabiających do 42 764 zł. To dla nich podatek spadnie z 18 do 17 proc. Wzrośnie też koszt uzyskania przychodu.