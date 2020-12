1 procent podatku. Fundacje skarżą się na system rozliczania

O ile sytuacja dotyczyłaby jednej organizacji, to można by mówić o zbiegu okoliczności i po prostu mniejszych wpłatach podatników. Problem jednak dotyka znacznie większej liczby podmiotów.

Organizacje piszą więc do resortu finansów, by wrócić do "starych" zasad. Pod apelem podpisały się m.in. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", fundacja Sedeka, fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej czy fundacja Serca dla Maluszka.

"Formalnie środki przekazywane są przez Centrum w Bydgoszczy. Po to, żeby pieniądze będą trafiały do fundacji szybciej i cały proces będzie bardziej zautomatyzowany i fundacje dalej mają dostęp do danych, z których urzędów skarbowych środki do nich trafiły" - poinformowało RMF biuro prasowe resortu.