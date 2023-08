10 skutecznych sposobów na obniżenie codziennych wydatków

Dlaczego warto ograniczyć wydatki i zarządzać budżetem domowym?

Umiejętne zarządzanie budżetem domowym pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, gdy wszystkie koszty będą pokryte przez przychody i pozostaną pewne środki na pulę awaryjnych wydatków. Planowanie obejmuje między innymi weryfikację przychodów i kosztów. Jeśli te drugie przeważają nad wpływami, może powstać deficyt, który będzie trzeba pokryć np. środkami zewnętrznymi. Jak wydawać mniej? Jak kontrolować wydatki i trzymać je w akceptowalnych dla budżetu domowego ryzach?

10 sposobów na obniżenie codziennych wydatków

Po weryfikacji kosztów warto zrobić wszystko, co w Twojej mocy, by ograniczyć koszty. Można to zrobić na wiele sposobów. Przedstawiamy 10 z nich.

1. Budżetowanie

Pojęcie co prawda pochodzi z rachunkowości i dotyczyło pierwotnie finansów przedsiębiorstw, ale można odnieść je również do środków osobistych. To pewien proces, który obejmuje planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, ale i finalnie kontrolowanie odchyleń wyników osiągniętych w rzeczywistości względem tych, które były zakładane.

W przypadku budżetu domowego warto planować wpływy i wydatki, wszystkie spisywać np. na kartce na jeden miesiąc, a na koniec sprawdzić, jak plan miał się do tego, co faktycznie miało miejsce. Tak najłatwiej zauważyć, na co wydajesz pieniądze i z czego ewentualnie jesteś w stanie zrezygnować, ograniczając w ten sposób swoje codzienne wydatki.

2. Pozbycie się niepotrzebnych subskrypcji

Być może masz subskrypcję Spotify Premium, EmpikGo i innych podobnych serwisów i aplikacji, z których tak naprawdę nie korzystasz. Do tego dochodzą subskrypcje gazet i magazynów. Za wszystko płacisz, a być może nie są Ci potrzebne. Zawsze zapominasz, by wycofać swoją zgodę na nie. Zrób to w ramach ograniczania wydatków!

3. Oszczędzanie energii

Energia elektryczna znacznie zdrożała. Jak ograniczyć jej zużycie? Wyłączaj ładowarki z kontaktu, kiedy nie ładujesz sprzętów. Nie pozostawiaj urządzeń w stanie czuwania, jeśli rzadko z nich korzystasz. Wyłączaj światło tam, gdzie nie jest Ci potrzebne. Być może lepiej by było zainstalować oświetlenie na ruch, które zapala się i gaśnie, kiedy przebywasz w pomieszczeniu? Dobre nawyki dla oszczędzania energii elektrycznej są bardzo ważne i należy je utrwalać wśród domowników.

4. Oszczędzanie wody

Warto u całej rodziny wyrobić nawyk zakręcania kranu przy myciu zębów. Lepiej jest też brać na co dzień prysznic zamiast kąpieli.

Dobrym sposobem na oszczędzanie wody jest zainstalowanie w kranach perlatorów, czyli niewielkich elementów złożonych z sitek o małych oczkach, przeznaczonych do montażu na końcu wylewki. Za ich pomocą następuje napowietrzenie wody i zużywa się jej mniej niż bez perlatorów. Nie ma też dla korzystających z wody różnicy w wielkości strumienia.

5. Zakupy z listą

Dzięki przygotowaniu listy wydajesz mniej, o ile trzymasz się jej restrykcyjnie. Pozwala uniknąć kupowania pod wpływem impulsu, spontanicznie rzeczy, których być może tak naprawdę w ogóle nie potrzebujesz.

6. Do pracy i szkoły z drugim śniadaniem

Zamiast chodzić na lunch do restauracji czy korzystać choćby ze stołówki pracowniczej czy szkolnej, możesz przygotować dla siebie i swoich pociech drugie śniadanie do pracy i szkoły. Jeśli masz gdzie podgrzać posiłek, zrób coś, co później zagrzejesz i zjesz na ciepło.

7. Kupuj za gotówkę

Choć stale rośnie popularność płatności bezgotówkowych, dokonywanych kartą płatniczą, telefonem czy smartwatchem, to takie gospodarowanie pieniędzmi powoduje, że wydajemy stosunkowo więcej. Przy płatnościach kartą nie masz takiej kontroli nad wydatkami jak przy płaceniu gotówką. Dlatego na zakupy chodź tylko z banknotami i monetami w portfelu.

8. Dokładne planowanie dużych wydatków

Twoja lodówka nie działa? Masz przestarzały telewizor i planujesz go wymienić? Zakup sprzętów RTV i AGD, komputerowych czy na przykład samochodu warto dobrze zaplanować i przemyśleć. Należy dokonać dokładnego rozpoznania w rynku, porównać oferty i dopiero wtedy podjąć najlepszą możliwą decyzję. Na duże wydatki warto też oszczędzać, by budżet domowy nie był nimi zanadto obciążony.

9. Naprawiaj

Błędem jest wyrzucanie np. sprzętów elektrycznych od razu, kiedy nagle przestają działać. Być może nadają się do naprawy, a wymiana części będzie kosztować mniej niż nowy produkt.

10. Korzystaj z tańszego transportu

Zamiast jeździć do pracy czy szkoły autem, możesz ograniczyć wydatki i korzystać z transportu publicznego – jedź tramwajem czy autobusem. Jeszcze więcej zaoszczędzisz, jeśli wybierzesz spacer czy jazdę na rowerze lub hulajnodze elektrycznej.

