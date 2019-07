100 tys. rodziców złożyło wniosek o 500+. A to wynik zaledwie po 9 godzinach od uruchomienia rejestracji

Już 100 tys. osób złożyło wniosek o wypłatę świadczenia 500 +. Rodzice tak chętnie rejestrują dzieci, że strony banków, za pośrednictwem których można to robić, zawiesiły się . Zainteresowania nie wytrzymał też portal "Empatia".

300 plus. Prawo i Sprawiedliwość sięga po sprawdzony sposób. Rodzice dostaną 1,4 mld zł

Jeżeli rodzice złożą dokumenty od lipca do końca sierpnia, to wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.