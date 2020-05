3 miliardy złotych z funduszy unijnych na wsparcie firm. Nabór rusza w czerwcu

– Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który uzupełnia rządową tarczę antykryzysową, to nasza odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w pakiecie jest wsparcie na bieżące wydatki firm. Środki pochodzą z funduszy europejskich: programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój i regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Średni przedsiębiorcy z pozostałych regionów będą mogli skorzystać z dotacji w programie Inteligentny Rozwój (POIR). W puli są 2 miliardy złotych. To największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.

Natomiast mikro- i mali przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc z regionalnych programów operacyjnych. Na ten cel w ramach RPO zostało przeznaczonych co najmniej 500 milionów złotych.

To kwota zadeklarowana w tej chwili przez województwa. Nie wykluczam, że może być większa – mówi minister Jarosińska-Jedynak. Przekonuje, że takiego rozwiązania w funduszach unijnych jeszcze nie było.

To całkowicie nowy produkt. My dostarczamy regionom wypracowane przez nas know-how, czyli zbiór zasad jak przyznawać i rozliczać te dotacje, ale ostateczne decyzje wsparcia należą do województw– zachwala szefowa MFiPR.