Nowe obostrzenia wkrótce? Siedem województw na drodze do do lockdownu. Rząd już myśli, kiedy zamknąć całą Polskę

Obostrzenia w całym kraju? To coraz bardziej realny wariant. I jest ku temu proste uzasadnienie: w tej chwili już cztery województwa działają w podwyższonym reżimie, a kolejnych siedem lada chwila będzie się kwalifikować do zamknięcia. Utrzymywanie podziału w pewnym momencie - zdaniem rządu - po prostu traci sens.

Jak wynika z analiz danych dot. zakażeń - aż siedem regionów zbliża się do poziomu (lub już go przekroczyło), który dla Warmii i Mazur, Pomorza, woj. lubuskiego oraz Mazowsza oznaczał zamknięcie. Decyzje te były podejmowane, gdy średnia dzienna liczba zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosiła ponad 40 infekcji. Średnia wyliczana jest na podstawie danych z ostatnich 7 dni.

Kolejne trzy regiony mają wyniki w okolicach progu 40 infekcji. I tak np. w województwie wielkopolskim jest to na ten moment 39 zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców, w województwie łódzkim jest to 35 infekcji, a w województwie małopolskim jest to 36,8. I to właśnie grupa regionów, które są blisko wyłączenia.