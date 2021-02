6 dni do progów alarmowych. Koronawirus w Polsce przyśpieszył, w Niemczech wciąż zwalnia

6 dni - tyle czasu dzieli nas od progu alarmowego dla koronawirusa w Polsce. Jak wskazywał wielokrotnie minister zdrowia Adam Niedzielski, problem pojawią się, gdy dzienna średnia liczba zakażeń (liczona na podstawie danych z ostatnich 7 dni) przekroczy 10 tys. Zbliżamy się do tego momentu z każdym dniem. I niestety - z każdym dniem dzieje się to szybciej .

A to oznacza jedno: akcja "luzowanie obostrzeń" jest wstrzymana. Na kolejnych konferencjach premiera Mateusza Morawieckiego lub konferencjach ministra Adama Niedzielskiego o luźniejszych przepisach na razie nie usłyszymy.

Jak wynika z szacunków money.pl, do progu przynajmniej 70 tys. zakażeń w ciągu tygodnia (czyli średnio 10 tys. każdego dnia w ciągu tygodnia) dobijemy za 6 dni. I to przy optymistycznym założeniu, że wzrost liczby wykrytych infekcji znacznie nie przyśpieszy. Do wyliczeń przyjęliśmy, że będzie wynosił nieco ponad 4 proc. dziennie - to również średnia z ostatnich 7 dni.

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, ostatnie 24 godziny przyniosły ponad 12 tys. wykrytych infekcji . To najgorszy wynik od półtora miesiąca. Ostatnim razem takie komunikaty resort zdrowia wysyłał 7 stycznia. I trzeba być świadomym, że najgorsze niestety dopiero przed nami. Największą liczbę zakażeń zwykle odnotowujemy w Polsce w czwartki lub piątki.

To jednak oznacza, że już w ciągu tygodnia mogą pojawić się dni, gdy jedna doba będzie oznaczać ponad 15 tys. wykrytych zakażeń.

I już można sobie powiedzieć wprost, że najbliższe święta wielkanocne znów upłyną w Polsce pod znakiem wirusa. Powrót do sytuacji z połowy lutego (gdy mieliśmy po 5 tys. zakażeń każdego dnia) zajmie nam około 2-3 tygodni. Tyle czasu trwało zejście ze styczniowych szczytów. Wiele wskazuje jednak na to, że do szczytu tej fali jeszcze nie dotarliśmy.