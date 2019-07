6 osób zatrzymanych w Szczecinie. Szkoda na 2 mln zł

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymano 6 osób. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin - informuje Prokuratura Krajowa.

Zatrzymani najpierw zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Po tym prokurator zdecyduje o ewentualnym areszcie lub innych środkach zapobiegawczych. W toku śledztwa ustalono, że fundacja w latach 2011-2013 podpisywała umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi.

Po analizie dokumentów oraz przepływów pieniężnych ujawniono, że część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion nie trafiała do AZS Koszalin, w ramach której to spółki działała fundacja.