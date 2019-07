Abonament RTV pozwolił na podwyżki. W TVP zarabia się już średnio 10 tys. zł na rękę

Przychody TVP poszły ostro w górę w ubiegłym roku - wynika z raportu finansowego zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reklamodawcy walą drzwiami i oknami, bo oglądalność wzrosła? Nie do końca.

Z ponad 2,2 mld zł przychodów Telewizji Polskiej (+24 proc. rok do roku) aż 979 mln zł to wpływy z abonamentu. A te "podrasowane" zostały w ubiegłym roku jednorazową kwotą 593,5 mln zł od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

To rekompensata uchwalona specjalną ustawą w 2017 roku za utracone wpływy w latach 2010-2017. Państwo zwolniło przed laty część osób z konieczności płacenia abonamentu i niedawno to wyrównało. Media publiczne dostały łącznie 980 mln zł i większość trafiła do TVP. Władza "zrozumiała trudną sytuację przychodową Telewizji Polskiej S.A. i spółek radiowych" - napisała spółka w raporcie.