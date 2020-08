Adam Niedzielski pokieruje resortem zdrowia. Krzysztof Bukiel: będzie typowym menedżerem

Nominacja ta jednak nie wzbudziła żadnych większych emocji w sercu przewodniczącego OZZL Krzysztofa Bukiela. W jego ocenie, by rozmawiać o realnej zmianie w tematyce ochrony zdrowia, najpierw trzeba by było zmienić całą dotychczasową politykę rządu.

- Minister zdrowia nie jest taką ważną osobą w systemie ochrony zdrowia. Ważniejsze jest to, co kierownictwo partii rządzącej chce zrobić z tym systemem. A system opieki zdrowia wymaga głębokiej reformy i to w kierunku rynkowym. Natomiast PiS uważa, że trzeba wprowadzić budżetową służbę zdrowia na wzór takiej, jaka funkcjonowała za komuny - ocenia rozmówca money.pl.