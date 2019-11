Adwokaci chcą się reklamować. Palestra zastanawia się nad zmianą zasad etyki

Jedyną branżą, która nie może reklamować swoich usług, są prawnicy. Notariusze, adwokaci i radcowie prawni nie mogą wykupywać reklam w mediach, więc potencjalni klienci dowiadują się o ich usługach albo drogą polecenia, albo po wpisaniu hasła do wyszukiwarki internetowej.

Zakaz obowiązuje od wielu lat, a wprowadzony został po to, by prawnicy "uczciwie ze sobą konkurowali": nie obiecywali, że są najlepsi, najskuteczniejsi czy najtańsi. Uznano również, że takie porównania nie licują z powagą profesji.