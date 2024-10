Afera z alkoholem w tubkach. Jest reakcja sieci marketów

Skoro trafiło toto na rynek to znaczy, że jest zgodne z prawem. Jeśli się komuś nie podoba to trzeba było zmienić prawo, ale to trzeba było zrobić dawno, np. alkohol tylko w opakowaniach szklanych - butelkach - z wizerunkiem trupiej czaszki i sprzedawany tylko w specjalnych sklepach ( wzorem skandynawii ) a najlepiej za dowodem osobistym osobom pełnoletnim i rejestrować każdy zakup. A tu się szykuje Allegro do handlu alkoholem online i dostarczany INPOSTEM pod wskazany adres. Choć to już i teraz jest możliwe poprzez inne firmy internetowe. . Jak zwykle budzimy się z ręką w nocniku a pobocza dróg prowadzących do tzw miejskich sypialni pełne są pustych małpek, puszek po piwie jak i butelek o większej pojemności. Jesteśmy krajem ALKOHOLIKÓW za kierownicą. Leczyć się trzeba.