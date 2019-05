Afera Amber Gold. Jest wyrok sądu w sprawie Marcina P. i jego żony

Pozory legalnego biznesu

Kilka dni później przed gdańskim sądem mowę końcową wygłosił obrońca Marcina P. Michał Komorowski zażądał uniewinnienia swojego klienta. Prawnik miał wiele zastrzeżeń co do rzetelności procesu. Przekonywał, że Amber Gold wcale nie była piramidą finansową i gdyby nie "medialna nagonka", to spółka wywiązałaby się ze swoich zobowiązań.

15 innych osób z zarzutami

Donald Tusk na celowniku

- Dlaczego od trzech lat sugerujecie brzydkie rzeczy na temat mojej rodziny? Mieliście wszystkie instrumenty i narzędzia, by sprawę Amber Gold wyjaśnić do końca. Nie zrobiliście nic. Zero. Potrzebowaliście tej komisji, by co trzy tygodnie urządzać polityczny spektakl - mówił Tusk.