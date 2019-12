Afera Banasia. Trwają rozmowy ostatniej szansy z prezesem NIK

Dlatego do Banasia wysłano ludzi, którzy mieliby jeszcze jakąś szansę przekonać go, by zrezygnował dobrowolnie. Rozmowy toczą się za pośrednictwem osób obustronnego zaufania, ale - jak przyznaje rozmówca "Wyborczej" - raczej nie mają szans na powodzenie.

- Od początku tej historii popełniliśmy wiele błędów. A najpoważniejszym było to, że komuś się wydawało, że jak się powie Banasiowi, jak ma postąpić, to on tak zrobi. Tak mógł pomyśleć ktoś, kto go w ogóle nie zna - mówi gazecie polityk.