Afrykański kolos na krawędzi. W weekend czeka go wielka zmiana

Jak informuje Al Jazeera ze względu na ograniczone i czasami kontrowersyjne dane sondażowe, wynik pozostaje trudny do przewidzenia.

Niepewna sytuacja gospodarcza w Nigerii

"Niezależnie od tego, kto wygra wybory, nowy prezydent Nigerii odziedziczy niepewną sytuację gospodarczą. Wysokie koszty obsługi długu kraju dławią wydatki na usługi publiczne, takie jak edukacja i inwestycje infrastrukturalne, i ograniczają zdolność rządu do stymulowania wzrostu - donosi portal Al Jazeera.

Co istotne na początku roku agencja ratingowa Moody’s obniżyła ocenę kredytową Nigerii z B- do Caa1 - kategorii uważanej za obarczoną wysokim ryzykiem niewypłacalności lub braku spłaty.

Al Jazeera przypomina też, że w styczniu minister finansów Nigeri Zainab Ahmed przyznał, że kraj ten wydaje 80 procent swoich podatków na spłatę zadłużenia. "W Bank Światowy zaleca, aby stosunek obsługi zadłużenia do dochodów nie przekraczał 22,5 procent dla krajów o niskich dochodach.

Skromne dochody afrykańskiego kraju

"Wyzwania związane ze spłatą Nigerii związane są przede wszystkim z niskimi dochodami państwa. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego stosunek podatków do PKB w Afryce Subsaharyjskiej wyniósł w 2022 r. średnio 15 proc. W Nigerii odsetek ten wyniósł zaledwie 7 proc" - informuje Al Jazeera.

Głównym powodem nigeryjskich kłopotów jest niemal całkowite uzależnienie tego kraju od dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Stanowią one trzy czwarte wszystkich dochodów państwa i ponad 90 proc. dochodów z eksportu, co oznacza, że dochody państwowe są podatne na częste zmiany cen paliw kopalnych. Al Jazeera informuje także, że produkcja jest zmienna ze względu na złą konserwację instalacji wydobywających ropę.