Agencja Fitch zadecydowała o ratingu Polski. Zwraca uwagę na praworządność

Wg zrewidowanych prognoz Fitch wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 0,4 proc., a następnie przyspieszy do poziomu 2,4 proc. w 2024 r. Perspektywa średniookresowa jest korzystna: wzrost PKB na poziomie 3,2 proc. w 2025 i kolejnych latach. Oznacza to zbieżność prognoz z przewidywanym rozwojem pozostałych krajów UE.

Rating w dół przy wyższym długu publicznym

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to: konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która doprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB, szybsza konwergencja dochodów z krajami o zbliżonej ocenie ratingowej poparta działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej i zewnętrznej. W obszarze zmian strukturalnych lepszym perspektywom może sprzyjać potencjalny wzrost wskaźników zarządzania, co może być wynikiem poprawy w zakresie ram polityki i praworządności.