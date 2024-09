Akcje BMW nurkują. Kryzys niemieckiej motoryzacji jeszcze głębszy

Ekspert zauważa, że "do wiosny bieżącego roku BMW było postrzegane jako relatywnie odporne na 'systemowe' zawirowania w niemieckim przemyśle i mogło pochwalić się wzrostową dynamiką wyceny akcji na tle Volkswagena, czy Porsche".

Czarne chmury nad BMW. Niemiecka branża ma problem

Jak wskazuje analityk, BMW mogło pochwalić się wzrostową dynamiką wyceny akcji na tle Volkswagena, czy Porsche. - To niektórzy inwestorzy odbierali za dobrą monetę, pokładając nadzieję w tym, że kryzys nie sięgnie każdej, europejskiej firmy.

Perspektywy dla niemieckich koncernów motoryzacyjnych

Analityk XTB przewiduje, że inwestorzy mogą być skłonni do sprzedaży walorów niemieckich koncernów z rosnącym dyskontem . Szmyd argumentuje: "perspektywa wzrostu rentowności oddala się, a branża pozostanie wrażliwa na obawy przed recesją w USA oraz możliwą deflacją w Chinach , jak i dalsze spowolnienie w gospodarce europejskiej".

Eryk Szmyd zwraca uwagę na obniżenie prognoz dostaw przez BMW, które "oczekuje obecnie nieznacznego spadku rok do roku, podczas gdy w ostatniej prognozie oczekiwało ograniczonego wzrostu rok do roku". Ekspert dodaje, że rynek odbiera to jako "przesądzony (zwłaszcza w trzecim kwartale 2024) wzrost kosztów, przy rozczarowującej dla samej firmy dynamiki sprzedaży, która wymagała rewizji".