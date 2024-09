Volkswagen zamknie fabrykę w Niemczech? Tego nie było od 87 lat

VW rozważa zamknięcie jednej z niemieckich fabryk. Związki oburzone

Blady strach padł na pracowników VW

Według informacji przekazanych przez radę zakładową, kierownictwo VW uważa co najmniej jedną większą fabrykę samochodów oraz jeden zakład produkujący komponenty za zbędne. "W ten sposób wszystkie niemieckie lokalizacje znalazły się w centrum uwagi - niezależnie od tego, czy jest to lokalizacja Volkswagen AG czy zakład należący do spółki zależnej, czy znajduje się w zachodniej, czy wschodniej części Niemiec" - czytamy w komunikacie rady zakładowej.