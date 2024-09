Ciemne chmury nad UE. Kryzys w przemyśle strefy euro utrzymuje się

Według najnowszego raportu S&P Global sektor przemysłowy w strefie euro nadal boryka się z poważnymi trudnościami. Wskaźnik PMI dla przemysłu osiągnął co prawda wynik wyższy od spodziewanego, ale wciąż utrzymuje się poniżej progu 50 pkt . Wyniósł bowiem - jak przed miesiącem - 45,8 wobec spodziewanego 45,6. Analitycy zwracają uwagę, że szczególnie niepokojąca sytuacja występuje w Niemczech i Francji , które są największymi gospodarkami regionu.

Spadek zamówień i produkcji

Raport S&P Global wskazuje na znaczący spadek nowych zamówień w sektorze przemysłowym strefy euro. Analitycy podkreślają, że to najgorszy wynik od początku roku . Szczególnie dotkliwy jest spadek zamówień eksportowych, który osiągnął najwyższy poziom od ośmiu miesięcy.

W odpowiedzi na malejące zamówienia, przedsiębiorstwa zmuszone były do redukcji produkcji. Raport wskazuje, że mimo to, spadek produkcji był mniejszy niż spadek zamówień, co sugeruje, że firmy starają się utrzymać pewien poziom aktywności.