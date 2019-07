Akcyza na alkohol. Ardanowski: możliwa obniżka o połowę

Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski proponuje zmniejszenie akcyzy o połowę na alkohole wytwarzane przez rolników. - Unia Europejska na to zezwala i ten mechanizm chciałbym zastosować w destylarniach usługowych - powiedział minister na antenie radiowej Jedynki. Dodał, że nigdy nie zgodzi się, by rolnicy legalnie wytwarzali alkohole "gdzieś w piwnicy czy w lesie".

Pytany o to, czy nie obawia się pogłębienia problemu alkoholizmu, Ardanowski odparł, że nie widzi takiego zagrożenia. - Jeżeli ktoś chce walczyć z alkoholizmem, to powinien walczyć z bardzo tanim winem owocowym, z czymś co jest nazywane piwem, a z piwem nie ma nic wspólnego, a młodzież generalnie tym się upija, więc trzeba z tym walczyć - stwierdził.

Jak wyjaśnił, nie chodzi jednak o to, by zalegalizować "produkcję w piwnicach" i by każdy gospodarz mógł produkować alkohol na własnych zasadach. Zdaniem Ardanowskiego powinno to wyglądać w ten sposób, że rolnik przygotowuje zacier i umieszcza go w plombowanych beczkach, a ten następnie będzie przerabiany w profejsonalnej gorzelni, pod pełną kontrolą.