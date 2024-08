Aktywny Rodzic. Wnioski od 1 października. ZUS pokazuje szczegóły

Od 1 października będzie można składać wnioski o świadczenia dla rodzin z programu Aktywny Rodzic.

Aktywny Rodzic. Wnioski od 1 października

- W związku z tym, ZUS do 13 sierpnia wyśle pisma na Platformie Usług Elektronicznych ZUS do osób, które już pobierają świadczenia na dzieci np. dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy - ze szczegółowymi informacjami na temat możliwości skorzystania z nowego programu, czyli ze świadczenia aktywni rodzice w pracy, świadczenia aktywnie w żłobku, świadczenia aktywnie w domu - przekazał rzecznik ZUS PawełŻebrowski.

Wnioski do programu będzie można składać od 1 października, zaś pierwsze wypłaty z ZUS planowane są na przełomie listopada i grudnia tego roku.

Aktywny Rodzic to nowy program, który pomoże rodzicom godzić pracę z opieką nad dziećmi do lat trzech.

Aktywny Rodzic szczegóły programu

Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie "aktywni rodzice w pracy". Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie "aktywnie w żłobku", które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie "aktywnie w domu", które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny.

O świadczenie "aktywni rodzice w pracy" będą mogli wystąpić rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo. Obejmie dzieci od 12 do 35 miesiąca życia, które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, będzie przysługiwać świadczenie "aktywnie w żłobku". To wsparcie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS.

Trzeci rodzaj świadczenia to "aktywnie w domu". Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od RKO obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko w okresie od 12 do 35 miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.

