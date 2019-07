Andrzej Stanisławek już nie jest wiceministrem. Odprawy też nie dostanie

Jasno więc wynika z tego, że gdy wiceminister sam składa dymisję, to pieniądze mu się nie należą. Gdyby odwołał go premier, odprawa by mu najprawdopodobniej przysługiwała.

A ta jest zróżnicowana w zależności od stażu. Jeśli wiceminister pracował w resorcie przynajmniej trzy miesiące, to odprawa wynosi jedną pensję. Gdy staż wynosi od 3 do 12 miesięcy - dwie pensje. A dla wiceministrów sprawujących funkcję dłużej niż rok - trzy miesięczne pensje.

Kontrowersyjna wypowiedź

- Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą - powiedział we wtorek Andrzej Stanisławek w wywiadzie dla "Kuriera Lubelskiego".