Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu. Funkcja tymczasowa, ale prestiżowa

Wcześniej wymieniano kilku kandydatów. Wysoko oceniano szanse Janusza Korwina Mikke i Jarosława Kaczyńskiego. Konstytucja daje prezydentowi prawo do wskazania marszałka seniora Sejmu spośród najstarszych wiekiem posłów. Nie musi więc wybrać osoby z najniższymi dwiema pierwszymi cyframi peselu, bo za kryterium może obrać np. dotychczasowe zasługi czy własne sympatie. Ocena może być więc czysto subiektywna.

Marszałek senior to funkcja tymczasowa. Do zadań marszałka seniora należy poprowadzenie pierwszych po wyborach posiedzeń Sejmu i Senatu – które zaplanowane są na 12 listopada - do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Z chwilą wybrania marszałka, marszałek senior zwolniony jest ze swojej funkcji.