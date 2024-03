Apel do Donalda Tuska. Budowlańcy chcą zwrotu wydatków

VETO! 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak sprzedaż rośnie i rosną zyski cwaniaków, to tylko zacierają ręce i liczą kasę, a jak zaczyna z powrotem spadać do wcześniejszych poziomów, to lament i wołanie o pomoc. Jakim prawem!!!