Areszt lub kaucja dla Lisieckiego. Wydawca "Wprost" ma zapłacić pół mln złotych

W piątek do wrocławskiego sądu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla niego i innej zatrzymanej w tej sprawie - Wiolety R.

Jak wyjaśnia Onetowi Renata Kopczyk, adwokat Lisieckiego, kaucja musi zostać wpłacona do 25 marca.

Zatrzymani podejrzewani są o to, że na podstawie pozornych umów i ustnych porozumień wystawiali fikcyjne faktury VAT i wyprowadzali pieniądze z masy upadłościowej spółki . Wcześniej w ramach tego samego postępowania zatrzymano już pięć osób, w tym samego syndyka.

- Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy informację Prokuratury Krajowej o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów prezesowi PMPG - Michałowi Lisieckiemu. Wierząc głęboko w bezpodstawność zarzutów, co - jak myślimy - szybko zostanie dowiedzione, liczymy na jak najszybsze, drobiazgowe wyjaśnienie całej tej sprawy - czytamy w oświadczeniu.

Jak twierdzą przedstawiciele PMPG, Lisiecki już 5 miesięcy temu zgłaszał się do prokuratury i chciał zeznawać w sprawie, w związku z którą został w czwartek zatrzymany. Wtedy jednak śledczy "nie byli zainteresowani".

Michał Lisiecki jest założycielem oraz prezesem firmy PMPG Polskie Media. Wydaje ona m.in. "Wprost" oraz "Do Rzeczy". - Wydawca, menadżer, przedsiębiorca, ekspert rynku mediów i komunikacji marketingowej, promotor przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości młodych - czytamy o przedsiębiorcy na stronie PMPG.

Ciekawostką jest, że "Wprost" i "Do Rzeczy" są w trójce magazynów, w których najchętniej reklamy kupują Spółki Skarbu Państwa - tak wynika z raportu, do którego dotarł portal Wirtualnemedia.pl,. Oprócz tych dwóch tytułów na podium są jeszcze "Sieci Prawdy".

Spółki państwowe regularnie od 2015 roku zwiększają wydatki reklamowe w magazynach. W 2016 r. było to 73,6 mln zł, w 2017 r. – 84,49 mln zł, w 2018 r. ponad 111 mln zł. Oznacza to wzrost wydatków o 80 proc. w porównaniu do 2015 r. Jednym z największych beneficjentów tej zwyżki na nakłady reklamowe w magazynach, w których wydawcą jest Michał Lisiecki.