Asseco nie chce odszkodowania od Czechów za e-myto. Ważniejsze dobre imię firmy niż pieniądze

Kolejna zmiana zaplanowana jest na styczeń 2021 r. Wtedy ma właśnie ruszyć system elektronicznych winiet autostradowych. Rząd chce, by można było płacić zarówno telefonem, jak i w internecie - dokładnie jak na Słowacji. Na drodze do tej nowoczesności znów jednak pojawił się problem, a straciła na tym spółka należąca do polskiej firmy z branży IT Asseco.