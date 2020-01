Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

"Kompleksowy projekt informatyczny przewiduje wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i jednostek budżetowych wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie urzędu, którego konstrukcja będzie realizować współpracę Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą" - czytamy w komunikacie.

Dane rozproszone dotąd w różnych systemach obsługujących poszczególne miejskie jednostki będą zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. Pozwoli to na stworzenie internetowego portalu miejskiego - cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe, a także uzyskać zdalny dostęp do informacji zgromadzonych w bazie Urzędu Miasta i sprawdzić np. stan swoich zobowiązaniach czy status załatwianych spraw, podano również.