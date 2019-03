Autostrada A2 w rozbudowie. Kierowcy od piątku muszą uzbroić się w cierpliwość

- Prace drogowe będą realizowane tak, aby ruch odbywał się w miarę możliwości płynnie na 2 pasach w każdym kierunku. Pozostałe prace związane z rozbudową i budową ekranów akustycznych oraz budową 10 tablic zmiennej treści ukończone zostaną w połowie 2020 roku. Należy pamiętać, że inwestycja będzie realizowana w znacznie szerszym zakresie niż przewiduje to umowa koncesyjna. Dlatego mamy nadzieję, że pogoda ułatwi prace drogowcom, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zrobić to jak najlepiej i przede wszystkim zgodnie z planem – zapewnia Zofia Kwiatkowska.