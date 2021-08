Będą szczepienia, to będą pieniądze. Budowa dróg samorządowych po nowemu

Cztery dotychczasowe nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poskutkowały modernizacją i budową 800 km. Trwa teraz nabór na rok 2022. Jak donosi PortalSamorządowy.pl, wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił kolejny, piąty nabór do Funduszu.

W woj. małopolskim do podziału na 2022 r. jest 177 mln zł. - Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne - mówi na łamach "Portalu Samorządowego" wojewoda małopolski Łukasz Kmita.