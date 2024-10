Będzie cena minimalna za alkohol? "Jest postulat"

Jest to efekt pojawienia się alko-tubek, która na rynek wprowadziła firma OLV - producent musów owocowych dla dzieci. Decyzja firmy wywołała kontrowersje, a stanowczo w tej sprawie wypowiedzieli się m.in. premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Szef rządu zapowiedział we wtorek szybką zmianę prawa dotyczącą sprzedaży alkoholu a Hołownia alko-tubki określił mianem "zła w czystej postaci".

Rewolucja w sprzedaży alkoholu?

- To jest jedna z metod, aby nie dopuszczać w przyszłości do nowych, że tak powiem, inwencji, ponieważ, branża mówi, że nas wyprzedza. To nie do końca jest prawda, ale (...) my musimy bardzo daleko patrzeć w przyszłość i być bardzo jednoznaczni - podkreślił wiceszef resortu zdrowia.