Będziemy pracować krócej? Lewica obiecuje rewolucję

- Pozbędziemy się patologii umów śmieciowych , wymuszonego samozatrudnienia i darmowych staży. Mamy 2023 rok, jesteśmy państwem Unii Europejskiej. Za pracę należy się pełna wypłata i pełne prawa: ubezpieczenie zdrowotne, prawo do urlopu i bezpieczeństwo - przekonywał na konwencji jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg.

Lewica chce skrócić tydzień pracy

Lewica w tej sprawie przygotowała nawet projekt ustawy, ale utknął on w sejmowej "zamrażarce". Politycy Lewicy od wielu miesięcy przekonują, że zmiana jest konieczna, gdyż po pierwsze Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie, a po drugie obecny, 8-godzinny system pracy ustanowiono ponad 100 lat temu i nie przystaje on do dzisiejszych realiów.