Bezrobocie i zatrudnienie w Polsce. Są nowe dane GUS

Według danych GUS bezrobocie w Polsce utrzymało się w sierpniu na lipcowym poziomie - wyniosło 5 proc. Ponadto w sierpniu 2024 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6470,0 tys. osób, co oznacza spadek o 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy spadek zatrudnienia odnotowano w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,2 proc.) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 3,1 proc.). Jednocześnie wzrost zatrudnienia utrzymał się w zakwaterowaniu i gastronomii, osiągając poziom 4,8 proc.

W końcu sierpnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 772,3 tys. bezrobotnych, co oznacza wzrost o 0,9 proc. w stosunku do lipca 2024 roku, ale spadek o 1,3 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc., nie ulegając zmianie zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Wśród województw najniższą stopę bezrobocia odnotowano w wielkopolskim (2,9 proc.), a najwyższą w podkarpackim (8,4 proc.).

Dane skomentowali eksperci. "Dane te sugerują, że polski rynek pracy wciąż pozostaje stabilny, jednak wzrost liczby bezrobotnych oraz spadek ofert pracy mogą wskazywać na pewne ochłodzenie koniunktury. Warto zwrócić uwagę, że zmniejszenie liczby zgłoszonych miejsc pracy o 18,8 tys. może być sygnałem nadchodzących wyzwań, szczególnie w kontekście spowolnienia gospodarczego. Na dalsze zmiany mogą wpływać czynniki takie jak inflacja i rosnące koszty, co zwiększa niepewność wśród pracodawców" - piszą analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Struktura bezrobocia i oferty pracy

Dane GUS pokazują, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych 52,9 proc. stanowiły kobiety, co oznacza spadek o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość bezrobotnych (84,6 proc.) nie miała prawa do zasiłku, a 32,0 proc. nie posiadało kwalifikacji zawodowych. W sierpniu 2024 roku do urzędów pracy zgłoszono 79,8 tys. ofert zatrudnienia, co stanowi spadek o 16,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według wyników badania popytu na pracę, w końcu drugiego kwartału 2024 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 110,8 tys., co oznacza spadek o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wolnymi miejscami pracy dysponowało 36,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 5,7 proc. wszystkich jednostek. W strukturze wolnych miejsc pracy według zawodów zwiększył się udział miejsc przeznaczonych dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 1,4 punktu procentowego do 17,4 proc.) oraz pracowników wykonujących prace proste (o 0,7 punktu procentowego do 6,2 proc.).

W drugim kwartale 2024 roku utworzono 110,1 tys. nowych miejsc pracy, co oznacza wzrost o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy wzrost nowo utworzonych stanowisk odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (o 18,6 proc.) oraz w jednostkach najmniejszych, o liczbie pracujących do 9 osób (o 4,0 proc.). Jednocześnie zlikwidowano 61,2 tys. miejsc pracy, co stanowi spadek o 15,8 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku.

Dane GUS wskazują na stabilizację sytuacji na rynku pracy w Polsce, z utrzymującą się stopą bezrobocia na poziomie 5,0 proc. Mimo niewielkiego spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, obserwuje się wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy, co może świadczyć o pewnej elastyczności rynku pracy w obliczu zmieniających się warunków ekonomicznych.

