Bezrobocie w marcu. Najnowsze dane GUS

"Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu br. o 0,1 pkt proc., tyle samo co rok temu i jednocześnie mniej niż w latach przedpandemicznych o tej porze roku. Wtedy stopa bezrobocia spadała o co najmniej 0,2 pkt proc.” – zwraca uwagę Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

"Tegoroczny marzec był miesiącem istotnej poprawy warunków atmosferycznych w porównaniu do lutego czy stycznia, co umożliwiło rozpoczęcie prac w rolnictwie i budownictwie, stąd mimo wprowadzanych ponownie obostrzeń w gospodarce liczba bezrobotnych spadła, o 21,1 tys.” – dodaje Kurtek.

Przypomnijmy, że od czerwca do listopada bezrobocie rejestrowane utrzymywało się na poziomie 6,1 proc. W grudniu wzrosło do 6,2 proc., a w styczniu i lutym do 6,5 proc.