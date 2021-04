Biznes na wizach dla Ukraińców. Przetarg wart 170 mln zł i kontrowersyjny list

Olaf 34 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Żenada..... 170 mln na samą obsługę wniosków. A dlaczego nie można zatrudnić osób w Polsce i przyjmować wniosku online ???? Policzmy, jeśli jednemu pracownikowi miesięcznie zapłacimy 5 tys. brutto, to jego roczna pensja wynosi 60 tys zł, 170 mln podzielone przez 60 tys. zł to 2 833 osoby, które można zatrudnić przez 1 rok, a 566 osób przez 5 lat. Gdyby proces składania wniosków zautomatyzować odpowiednim oprogramowaniem, to pewnie wystarczyłoby max 100 osób. Powstaje też pytanie, czy to szaleństwo wizowe jest uzasadnione wobec coraz większego bezrobocia Polaków, ale tego rządzący zdaje się nie dostrzegają.....