Biznes zaczął się zwracać, państwo wypowiada umowę. Zamieszanie wokół sztolni "Włodarz"

- Wypowiedzieliśmy umowę spółce „Olbrzym”. Do 30 września 2019 r. trwa ta umowa, po tym terminie ci Państwo są zobowiązani do opuszczenia i wydania terenu - mówił Marcin Calów, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych w rozmowie z portelem naszemiasto.pl. - Od 1 października chcemy przejąć teren. Jesteśmy na etapie ustalania strategii, co do dalszego funkcjonowania obiektu turystycznego w tym miejscu.