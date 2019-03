Brexit ciągle wielką niewiadomą. "Londyn zapłaci za przeciąganie w czasie"

- Ono najprawdopodobniej odbędzie się w środę, ale nie ma tam aż tylu twardogłowych, żeby zagłosowali za brexitem na twardo, czyli bez umowy - prognozuje w rozmowie z money.pl Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB, który spodziewał się również tego, co stało się w brytyjskim parlamencie we wtorek.

- Premier Theresa May będzie chciała przesunięcia o 3 miesiące, a Unia będzie dążyć do przeciągania tego okresu nawet do 2 lat. Bruksela ciągle ma nadzieję, że uda się Brytyjczyków zatrzymać we Wspólnocie. Szykuje się przeciąganie, a dodatkowym smaczkiem jest to, że w UE pojawiają sie głosy, iż Londyn zapłaci więcej do unijnego budżetu z powodu tego przesunięcia - mówi Przemysław Kwiecień.