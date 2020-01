Brexit. Izba Lordów może zablokować wyjście

Dla lepszego zrozumienia, można to porównać do polskiego Sejmu i Senatu. Brytyjska Izba Lordów we wtorek co prawda przyjęła porozumienie proponowane przez premiera Borisa Johnsona i jego rząd, ale z pięcioma poprawkami. A to sprawia, że na nieco ponad tydzień przed wyjściem z UE, projekt ustawy ponownie trafia do Izby Gmin.