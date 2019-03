Brexit opóźniony. UE może dać Brytyjczykom 3 miesiące

- Brexit może zostać opóźniony, ale tylko o kilka tygodni - powiedział przewodniczący PE. Dodał, że obecnie już chodzi tylko o to, by zapobiec twardemu brexitowi, czyli takiemu bez umowy między UE a UK .

Kiedy zatem może dojść do brexitu? Według przewodniczącego te kilka tygodni skończy się może na początku lipca. Jednak nic tu nie jest przesądzone. Według Tajaniego, by tak mogło się stać to Brytyjczycy będą musieli podać konkretny i mocny powód tego odroczenia.